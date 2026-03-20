Genoa-Udinese, le probabili formazioni: due dubbi per De Rossi, torna Solet dal 1'

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Genoa-Udinese (Venerdì 20 marzo, ore 20.45, arbitra Collu, diretta tv su DAZN e Sky):

Come arriva il Genoa

Due dubbi per Daniele De Rossi in vista del match di questa sera contro l’Udinese. Il più grosso è quello in mezzo al campo con Baldanzi che sta migliorando di condizione dopo la convocazione a Verona in seguito al problema fisico che lo ha tenuto ai box contro la Roma. Il fantasista non ha ancora i novanta minuti, come ha sottolineato ieri lo stesso tecnico, e la sua presenza dal primo minuto non è sicurissima. Il ballottaggio con Messias è sempre aperto con il numero 10 che potrebbe essere schierato dall’inizio insieme a Frendrup e Malinovskyi. Il secondo è sinistra con Norton-Cuffy che insidia Sabelli. L’inglese dovrebbe essere comunque favorito a partire titolare con Ellertsson a destra. Per il resto davanti a Bijlow ci sarà la difesa formata da Marcandalli, Ostigard e Vasquez mentre in attacco confermata la coppia Vitinha-Colombo. (da Genova, Andrea Piras)

Come arriva l'Udinese

L’Udinese recupera un pezzo in vista della gara contro il Genoa. Solet infatti stavolta è pronto per scendere in campo dal primo minuto. Ci siamo quasi anche per il ritorno di Bertola, anche se dovrebbe saltare questa gara per essere pronto dopo la sosta. Il modulo di partenza sarà il 3-5-2 con Okoye in porta, in difesa Solet con Kabasele e Kristensen. Sulle fasce Ehizibue e Kamara con al centro Atta, Karlstrom e il solito ballottaggio tra Piotrowski ed Ekkelenkamp. Davanti coppia d’attacco formata da Davis e Zaniolo. (da Udine, Davide Marchiol)