Le probabili formazioni di Arsenal-Villarreal - Aubameyang torna titolare, Coquelin per Capoue

La resa dei conti. Ad una settimana esatta di distanza è arrivato il giorno del ritorno tra Arsenal e Villarreal, all'Estadio de La Ceramica ha trionfato la squadra di Unai Emery anche se il gol di Nicolas Pepé su calcio di rigore ha riaperto tutto (2-1 per gli spagnoli il risultato finale). La sfida dell'ex per il tecnico degli spagnoli che sicuramente si può rimproverare qualcosa circa la sfida dell'andata, più di venticinque minuti in superiorità numerica senza però riuscire a realizzare il gol del tris che poteva probabilmente condannare all'eliminazione l'Arsenal. Uno spagnolo che prova ad eliminare una spagnola, è anche la storia di Mikel Arteta che in Inghilterra ha trovato ormai la sua casa ma che rischia visto l'annata quasi disastrosa che può essere salvata solo dalla conquista dell'Europa League. Il sogno dell'ex numero due di Pep Guardiola è quello di giocarsi una finale tutta inglese contro il Manchester United, del resto il suo mentore catalano ha raggiunto la finale però della Champions con il suo City. Intrecci e storie di questa sfida, il rigore fallito Juan Roman Riquelme che condannò nel 2006 il Villarreal nella semifinale della stessa Champions che poi vide i Gunners cedere il passo in finale al Barcellona con il gol di Belletti nel finale. Quelle erano altre squadre, altro calcio.

COME ARRIVA L'ARSENAL - Non poteva arrivare notizia migliore per Mikel Arteta per questa semifinale di ritorno, Pierre Emerick Aubameyang è arruolabile dal primo minuto dopo la malaria contratta in nazionale. Il centravanti dei Gunners era tornato in campo nella sfida d'andata giocando soltanto i cinque minuti finali, dall'inizio invece domenica in Premier League con tanto di gol contro il Newcastle. Sarà lui l'unico riferimento offensivo dei londinesi con il giovane Smith-Rowe che si candida per una maglia da titolare sulla trequarti affiancato da Nicolas Pepé e Saka. In mezzo al campo non ci sarà lo squalificato Dani Ceballos, al suo posto Elneny.

COME ARRIVA IL VILLARREAL - Era importante non perdere pezzi importanti alla vigilia di una sfida così importante, nessuna grande defezione per Unai Emery che non avrà a disposizione soltanto Iborra oltre allo squalificato Capoue che è stato espulso nel finale della gara d'andata. La squalifica del francese permetterà a Francis Coquelin di tornare all'Emirates Stadium ed affrontare il suo passato, cresciuto e lanciato nel grande calcio proprio dall'Arsenal. Confermata la linea difensiva con Pau Torres e Raul Albiol, quest'ultimo è andato anche in gol nella sfida d'andata. Davanti una delle coppie più complete ovvero quella formata da Paco Alcacer e Gerard Moreno, parte inizialmente dalla panchina invece Carlos Bacca.