Le probabili formazioni di Atalanta-Juventus: Dybala più di Morata, Gasperini cambia modulo

L'Atalanta per conquistare un titolo che manca dal 1963, la Juventus per conquistare il secondo trofeo della stagione. Obiettivi diversi, ma stessa voglia di vincere la Coppa Italia per nerazzurri e bianconeri che si sfideranno al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Una partita ricca di significati e che tornerà ad avere una cornice di pubblico, anche se minima, con circa 4.000 spettatori sugli spalti. Calcio d'inizio ore 21.00. Di seguito le ultime di formazione raccolte dai nostri inviati:

COME ARRIVA L'ATALANTA - Qualche dubbio per Gian Piero Gasperini in vista di una sfida storica per i colori nerazzurri. Il modulo non cambia, si va verso il 3-4-1-2 con Gollini tra i pali. In difesa spazio a Toloi, Romero e Djimsiti, Palomino potrebbe partire dalla panchina. A centrocampo i giochi sono fatti: De Roon e Freuler in mezzo al campo con Hateboer e Gosens sulle corsie esterne. I punti interrogativi ci sono soprattutto per il reparto offensivo: Muriel e Ilicic sembrano essere i due indiziati all'esclusione, con Pessina sulla trequarti a supporto di Malinovskyi e Zapata. Nel caso in cui Gasperini dovesse affidarsi ai due colombiani l'unico certo di una maglia sarà proprio l'ucraino. Ma la gara può andare anche ai supplementari, dunque meglio rimanere coperti e con qualche alternativa in più.

COME ARRIVA LA JUVENTUS - In palio il secondo trofeo stagionale per la Juventus di Andrea Pirlo che si appresta a Reggio Emilia a sfidare l’Atalanta. Ultima finale in maglia bianconera per Buffon che difenderà i pali assieme alla retroguardia composta, considerato l’infortunio di Bonucci e la squalifica di Alex Sandro, da Cuadrado, De Ligt, Chiellini e Danilo. Cerniera mediana con Bentancur e Rabiot, Chiesa sull’out mancino e uno fra McKennie, favorito, e Kulusevski sulla destra. Davanti, al fianco del titolarissimo Ronaldo, in vantaggio Dybala su Morata.

Di seguito le probabili formazioni nel dettaglio:

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Malinovskyi, Zapata.

Juventus (4-4-2): Buffon; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Danilo; McKennie, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Dybala, Ronaldo.