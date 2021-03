Le probabili formazioni di Atalanta-Spezia: Gasp lancia Ilicic e Muriel dal 1'

Di seguito le ultime su Atalanta-Spezia dai nostri inviati:

▪ Atalanta-Spezia - Venerdì 12 marzo, ore 20.45, Gewiss Stadium

▪ Arbitra Valerio Marini, della sezione di Roma 1

▪ Classifica: Atalanta 49 punti, Spezia 26 punti

▪ Diretta tv a cura di Sky Sport

COME ARRIVA L'ATALANTA - I nerazzurri tornano in campo dopo la sconfitta contro l’Inter. Diversi dubbi per mister Gasperini soprattutto nel reparto avanzato: Ilicic potrebbe partire dal primo minuto con Muriel e Pasalic a completare il pacchetto offensivo. Zapata è stato convocato, ma potrebbe entrare a gara in corso. Due maglie per tre giocatori a centrocampo: Freuler è sicuro del posto, mentre De Roon è in vantaggio su Pessina. Sugli esterni spazio a Maehle e Gosens. In difesa l’unico dubbio riguarda Romero, con Palomino pronto a partire dal 1’ insieme a Toloi e Djimsiti. In porta nessun tormentone, Sportiello al momento è il titolare.

COME ARRIVA LO SPEZIA - Visita dal dentista per lo Spezia di Vincenzo Italiano. Il tecnico degli Aquilotti sfoglia la margherita in vista del match di questa sera al Gewiss Stadium con pochi dubbi di formazione. In porta confermato Zoet con Vignali che torna titolare della corsia desta mentre Marchizza sembra essere in vantaggio su Bastoni a sinistra. Al centro invece ci sarà la coppia formata da Ismajli ed Erlic. In cabina di regia ci sarà Matteo Ricci che sarà supportato da una parte da Estevez e dall’altra da Maggiore mentre il tridente d’attacco sarà guidato da Galabinov con ai lati Verde e Gyasi.