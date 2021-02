Le probabili formazioni di Braga-Roma: Fonseca contro il suo passato

vedi letture

Riparte la stagione europea per il calcio. Dopo la Champions League anche l'Europa League ritorna. La Roma di Fonseca, reduce dal brillante successo contro l'Udinese, affronta il Braga per i sedicesimi di finale. La gara d'andata si gioca alle 18.55 in Portogallo, il ritorno, invece il 25 febbraio. I portoghesi sono ben noti a Paulo Fonseca visto che l'ha allenati nel 2015-2016 (con la vittoria nella Coppa di Portogallo). Si tratta di una sfida inedita contro la squadra portoghese, mai affrontata dalla Roma in ambito europeo. L'ultimo precedente della Roma contro un club portoghese risale agli ottavi della Champions 2018-19, fu eliminazione contro il Porto per la squadra di Eusebio Di Francesco: vittoria 2-1 all'andata ma sconfitta 3-1 ai supplementari nel ritorno.

COME ARRIVA IL BRAGA - La squadra portoghese arriva dalla vittoria di misura in casa del Santa Clara che ha consolidato il terzo posto in classifica, ma i portoghesi sono in serie positiva da ben 7 partite con 5 vittorie e 2 pareggi. Il Braga ha chiuso al secondo posto il girone di Europa League, pari al Leicester ma dietro per gli scontri diretti (ko 4-0 in Inghilterra e 3-3 al ritorno). Ha vinto le altre doppie sfide con Zorya e AEK Atene. La stella dei portoghesi è Nico Gaitan, sei anni al Benfica, ma apparizioni anche con Atletico Madrid e Lille, ma l'uruguaiano dovrebbe partire dalla panchina. Il tecnico Carvalhal dovrà fare a meno di parecchi infortunati. Saranno out Castro (problema fisico), Carmo (frattura alla caviglia destra), Moura e Medeiros (rottura del crociato). Probabile il 3-4-2-1 con Horta e Piazon alle spalle di Ruiz.

COME ARRIVA LA ROMA - I giallorossi hanno vinto 3-0 contro l'Udinese e adesso sono al terzo posto. Il camminino in Europa League è stato, fin qui, molto agevole: 13 punti con 4 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta (sul campo del Cska Sofia). Non pochi problemi anche per Fonseca soprattutto in difesa: senza Smalling e Kumbulla, Ibanez non al meglio e con Fazio e Jesus fuori lista. In porta spazio a Mirante con Mancini, Cristante e Ibanez a comporre il terzetto difensivo. Bruno Peres e Spinazzola esterni con Veretout e Pellegrini in mezzo. Mkhitaryan e Pedro alle spalle di Dzeko che dovrebbe vincere il ballottaggio con Borja Mayoral.