Le probabili formazioni di Italia-Irlanda del Nord: dubbio a centrocampo per Mancini

Fischio d'inizio alle 20.45. Live, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

Verso Qatar 2022. Inizia questa sera l’avventura dell'Italia in vista del Mondiale che si disputerà il prossimo anno. La Nazionale di Roberto Mancini è stata inserita nel Gruppo C con Bulgaria, Svizzera, Irlanda del Nord e Lituania e alle 20.45 al "Tardini" affronterà la rappresentativa allenata da Ian Baracloug. I precedenti ufficiali fra gli azzurri e i nordirlandesi sono solo quattro, di cui due giocate in casa. In quelle due occasioni sono arrivati due successi senza mai incassare reti. Nel 1957, anche se la Nazionale fu poi eliminata, arrivò una vittoria a Roma per 1-0, rete di Cervato, mentre nel 2011 a Pescara, nelle qualificazioni per Euro 2012, gli azzurri si imposero per 3-0 con doppietta di Cassano e autorete di McAuley.

COME ARRIVA L'ITALIA - Un dubbio di formazione per Roberto Mancini e riguarda il centrocampo con Barella, arrivato in gruppo soltanto due giorni fa. Il calciatore dell’Inter è in ballottaggio con Pellegrini per un posto al fianco di Locatelli e Verratti nella zona nevralgica del campo. In attacco Belotti non è al top e dovrebbe lasciare spazio a Immobile mentre Chiesa e Insigne dovrebbero completare il tridente. In difesa Bonucci e Chiellini saranno i centrali con Florenzi e Emerson Palmieri a completare il reparto a protezione della porta di Donnarumma.

COME ARRIVA L'IRLANDA DEL NORD - Ian Baracloug dovrebbe schierare un 3-5-2 con Peacock-Farrell a difendere i pali mentre la retroguardia dovrebbe essere composta da Jonny Evans, Ballard e Cathcart. A centrocampo spazio a Smith supportato da McCann e Corry Evans mentre le fasce laterali dovrebbero essere percorse da Dallas e Kennedy. In attacco agirà il tandem offensivo composto da Magennis e da Boyce, in vantaggio sul reggino Lafferty.