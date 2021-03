Le probabili formazioni di Manchester United-Milan: out Theo c'è Dalot a sinistra

vedi letture

Fischio d'inizio alle 18.55. Live, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

Lo chiamano Teatro dei Sogni. Il Milan, anche questa sera, tenterà di trasformarli in realtà. Come è accaduto quel 28 maggio del 2003 quando i rossoneri di Ancelotti superarono all'Old Trafford, dopo i calci di rigore, la Juventus di Marcello Lippi e Paolo Maldini, ora dirigente, e alzarono la Champions. Questa sera invece sarà una sfida molto importante di Europa League, di fronte ci sarà lo United di Solskjaer seconda forza della Premier League e fresco vincitore nel derby contro il City di Guardiola. Le due squadre si ritrovano di fronte in una sfida ad eliminazione diretta, gli ottavi di finale, a distanza di 11 anni dall’ultima volta: in quell’occasione ad avere la meglio furono i Red Devils, vincitori all’andata a San Siro per 3-2 e travolgenti in casa per 4-0.

COME ARRIVA IL MANCHESTER UNITED - Ole Gunnar Solskjaer dovrebbe effettuare qualche cambio rispetto alla formazione che ha superato il City domenica scorsa. In porta ci sarà Henderson mentre in difesa al fianco di Maguire ci potrebbe essere Baily con Wan-Bissaka e Telles a completare il reparto. A centrocampo tornerà Matic al fianco di Fred con Greenwood che dovrebbe essere il terminale offensivo supportato alle spalle di James, Bruno Fernandes e Martial.

COME ARRIVA IL MILAN - Mister Stefano Pioli non avrà a disposizione Alessio Romagnoli, nonostante sia stato convocato per Manchester. Al suo posto al centro della difesa ci sarà Tomori al fianco di Kjaer. Sulle corsie laterali, davanti alla porta di Gigio Donnarumma, spazio a Calabria sulla destra e Dalot a sinistra. A centrocampo spazio a Kessié e Tonali mentre in attacco non ci sarà Rebic. Il croato non è stato arruolato per la trasferta: al suo posto ci sarà Castillejo insieme a Brahim Diaz e Saelmaekers alle spalle di Leao.