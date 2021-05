Le probabili formazioni di Milan-Benevento: Kjaer influenzato, c'è ancora Tomori

vedi letture

Di seguito le ultime su Milan-Benevento, raccolte dai nostri inviati:

▪ Milan-Benevento - Sabato 1 maggio ore 20.45, stadio Giuseppe Meazza

▪ Arbitra Gianpaolo Calvarese, della sezione di Teramo

▪ Classifica: Milan 66 punti, Benevento 31 punti

▪ Diretta tv a cura di DAZN

COME ARRIVA IL MILAN - Dopo tre assenze consecutive torna Zlatan Ibrahimovic dall’inizio. Kjaer è influenzato, quindi c'è ancora Tomori in difesa con Alessio Romagnoli. Anche Calabria non al meglio ma dovrebbe farcela (nel caso, pronto Dalot al suo posto). Tonali in ballottaggio con Bennacer a centrocampo, mentre in attacco Saelemaekers dovrebbe avere la meglio su Castillejo.

COME ARRIVA IL BENEVENTO - Contro un avversario più forte e nettamente favorito, almeno sulla carta, tanto vale giocarsela. E così il Benevento potrebbe presentarsi a Milano con un 4-3-2-1 a trazione anteriore che consenta anche di sfruttare il momento poco brillante della difesa di Pioli, allenatore che in casa sta ottenendo pochissimi punti nel girone di ritorno proprio come il collega e grande ex Inzaghi. E così occhio all'azzardo: Iago Falque e Improta dietro l'attaccante che, ad oggi, dovrebbe essere Lapadula e non Gaich. Unico ballottaggio tra Schiattarella e Viola, con il primo leggermente favorito per un discorso di equilibrio tattico.