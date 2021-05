Le probabili formazioni di Sassuolo-Atalanta: Gasperini punta su Muriel e Zapata dal 1'

vedi letture

Di seguito le ultime su Sassuolo-Atalanta, raccolte dai nostri inviati:

▪ Sassuolo-Atalanta - Domenica 2 maggio ore 15, Mapei Stadium

▪ Arbitra Luca Pairetto, della sezione di Nichelino

▪ Classifica: Sassuolo 53 punti, Atalanta 68 punti

▪ Diretta tv a cura di Sky

COME ARRIVA IL SASSUOLO - De Zerbi con il dubbio Raspadori, assenti Caputo e Romagna. Il tecnico dovrebbe fare affidamento sul classico 4-2-3-1 (sempre viva l'opzione difesa a 3) con Consigli tra i pali, difesa composta dal duo Chiriches-Ferrari al centro, Toljan e Kyriakopoulos leggermente in vantaggio su Muldur e Rogerio per una maglia da titolare sulle fasce. In mezzo al campo potrebbe rivedersi dal 1' minuto Obiang in luogo di Maxime Lopez, certo del posto Locatelli. In avanti Berardi, Djuricic e Boga a supporto di Defrel.

COME ARRIVA L'ATALANTA - I nerazzurri tornano in campo dopo la goleada contro il Sassuolo. Tutti a disposizione di mister Gasperini, Hateboer è ormai arruolabile dal primo minuto. Gosens si piazza sulla sinistra dopo aver scontato la squalifica (espulso contro la Roma e assente nell’ultimo turno). In porta verrà confermato Gollini, mentre Toloi, Romero e Djimsiti sono sicuri di una maglia. Da non scartare l’ipotesi Palomino, l’argentino potrebbe scalare le gerarchie e piazzarsi sul centro sinistra. In mezzo al campo nessun dubbio, le operazioni verranno gestite da De Roon e Freuler. Davanti si cambierà poco e nulla: Malinovskyi sulla trequarti con Muriel e Zapata in attacco. Pessina potrebbe partire dalla panchina, ma non è da sottovalutare l’eventuale 3-4-2-1 con il centrocampista azzurro come doppio trequartista.