Le probabili formazioni di Cagliari-Benevento: Nainggolan subito in campo nei sardi

vedi letture

Panchine in bilico e primi due posti divisi da un punto: la Serie A 2020/21 è entrata nel vivo e con la seconda gara del nuovo anno, la prima in infrasettimanale, regalerà tante emozioni, con ben sette gare in contemporanea. Di seguito le indicazioni di formazione di Cagliari-Benevento, con le ultime dai campi raccolte dai nostri inviati:

▪ Cagliari-Benevento - Mercoledì, ore 12.30, alla Sardegna Arena

▪ Arbitra Eugenio Abbattista, della sezione di Molfetta

▪ Classifica: Cagliari 14 punti, Benevento 18 punti

▪ Diretta tv a cura di Sky

COME ARRIVA IL CAGLIARI - Aria di dentro o fuori per il Cagliari di Eusebio Di Francesco che sfida il Benevento alla Sardegna Arena. Nonostante le assenze, il tecnico abruzzese dovrebbe confermare il 4-2-3-1 con l’innesto di Nainggolan dal 1’ nei due mediani davanti alla difesa insieme a Marin. In difesa spazio a Zappa e Tripaldelli sulle fasce con la coppia Walukiewicz-Ceppitelli al centro. Davanti riecco Nandez a destra, insieme a Joao Pedro e Sottil alle spalle di Simeone.

COME ARRIVA IL BENEVENTO - Torna ad affollarsi l'infermieria in casa Benevento. Oltre a Caldirola, infatti, mancherà anche Gaetano Letizia (con ogni probabilità salterà anche il big match con l'Atalanta). Out anche Viola, assente da quasi un anno ma considerato incedibile dalla dirigenza. Problemi anche per Moncini, Maggio invece sta meglio ma non ha i 90 minuti e partirà dalla panchina. Quanto alla formazione, Inzaghi ha provato Foulon e Improta esterni riportando Barba centrale. Possibile turno di stop per Tuia. Tutto invariato negli altri reparti, con l'ex Ionita in vantaggio su Dabo.