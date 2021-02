Le probabili formazioni di Cagliari-Torino: Sanabria è negativo, ma tocca a Zaza

Esaurita la prima settimana di coppe europee, l'obiettivo torna sulla Serie A, che nel weekend vivrà la prima storica giornata a "spezzatino totale": dieci partite tutte spalmate in dieci slot orari diversi. Si parte venerdì con due gare, si chiude addirittura col posticipo di lunedì a Torino. Di seguito tutte le ultime su Cagliari-Torino, raccolte dai nostri inviati:

▪ Cagliari-Torino - Venerdì, ore 20.45, Sardegna Arena

▪ Arbitra Daniele Orsato, della sezione di Schio

▪ Classifica: Fiorentina 22 punti, Spezia 24 punti

▪ Diretta tv a cura di Sky

COME ARRIVA IL CAGLIARI - La notizia più bella per Eusebio Di Francesco in vista della delicatissima sfida di domani contro il Torino (ore 20.45 alla Sardegna Arena) è senz'altro il recupero di Nainggolan e Ceppitelli, che a questo punto si candidano di diritto per una maglia da titolare nel 3-4-2-1 rossoblù. L'ex capitano dovrebbe prendere il posto di Walukiewicz in difesa insieme a Godin e Rugani. Sugli esterni spazio come di consueto a Zappa e Lykogiannis, con il duo Nandez e Marin a centrocampo. Davanti la coppia formata da Nainggolan e Joao Pedro alle spalle di Simeone.

COME ARRIVA IL TORINO - Nicola traccia la linea della continuità, a Cagliari si va verso la conferma dell’undici che ha cominciato contro il Genoa. Il terzetto Izzo-Nkoulou-Bremer non subirà modifiche davanti a Sirigu, mentre Lukic sembra ancora avanti su Baselli per affiancare Mandragora e Rincon nella linea mediana. Ansaldi toccherà quota 100 presenze in granata proprio in Sardegna, in attacco Zaza potrebbe spuntarla su Verdi per affiancare Belotti: l’ex Valencia è in vantaggio sul fantasista classe 1992, con Bonazzoli più indietro nella corsa a un posto dal primo minuto. Sanabria è finalmente negativo ma non è convocato, così come Murru e Buongiorno.