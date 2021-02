Le probabili formazioni di Fiorentina-Spezia: c'è Pulgar dal 1', ballottaggio tra Malcuit e Venuti

Esaurita la prima settimana di coppe europee, l'obiettivo torna sulla Serie A, che nel weekend vivrà la prima storica giornata a "spezzatino totale": dieci partite tutte spalmate in dieci slot orari diversi. Si parte venerdì con due gare, si chiude addirittura col posticipo di lunedì a Torino. Di seguito tutte le ultime su Fiorentina-Spezia, raccolte dai nostri inviati:

▪ Fiorentina-Spezia - Venerdì, ore 18.30, Stadio Artemio Franchi

▪ Arbitra Gianpaolo Calvarese, della sezione di Teramo

▪ Classifica: Fiorentina 22 punti, Spezia 24 punti

▪ Diretta tv a cura di Sky

COME ARRIVA LA FIORENTINA - Niente da fare per Ribery: la stella francese non sarà della partita neanche con lo Spezia. Prandelli conferma il 3-5-2 di recente utilizzo, e anche gli uomini della linea arretrata: davanti al portiere Dragowski viaggiano verso la conferma sia Pezzella al centro che Milenkovic e Martinez Quarta ai suoi lati. Sulla fascia destra scalpita Malcuit: l'ex Napoli in ballottaggio Venuti, mentre sul lato opposto c'è Biraghi. Dubbi in mezzo, dove rientra Amrabat dopo la squalifica: a farne le spese rischia di essere Castrovilli, non proprio in gran forma. Il 10 si gioca un posto con Pulgar in un ballottaggio fino all'ultimo istante. Più certi il marocchino e Bonaventura. Davanti c'è il solito Vlahovic di punta: con lui si candida ancora ad una maglia da titolare Kouame.

COME ARRIVA LO SPEZIA - Squadra che vince non si cambia. Questo il mantra che dovrebbe passare nella squadra di Vincenzo Italiano per il match di questa sera contro la Fiorentina. O almeno, l’ossatura non cambia. Il tecnico aquilotto è infatti costretto a rinunciare per squalifica a Bastoni ed Erlic. Al suo posto verranno schierati Marchizza e Chabot mentre Vignali e Ismajli completeranno il pacchetto arretrato a protezione della porta di Provedel. Non dovrebbero esserci variazioni a centrocampo e in attacco con Estevez, Ricci e Maggiore a formare la cerniera di mediana e l’ex Agudelo schierato come falso nueve con Gyasi e Saponara ai lati.