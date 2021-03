Le probabili formazioni di Genoa-Sampdoria: dubbio modulo in attacco per Ranieri

vedi letture

Di seguito le ultime su Genoa-Sampdoria, raccolte dai nostri inviati:

▪ Genoa-Sampdoria - Mercoledì, ore 20.45, stadio Luigi Ferraris

▪ Arbitra Luca Pairetto, della sezione di Nichelino

▪ Classifica: Genoa 26 punti, Sampdoria 30 punti

▪ Diretta tv a cura di Sky

COME ARRIVA IL GENOA - Archiviata la sconfitta contro l’Inter, c'è il derby per Davide Ballardini. Con ogni probabilità giocherà dal primo minuto chi ha riposato a San Siro. Davanti a Perin ci sarà una linea a tre con Masiello, Radovanovic e Criscito mentre sulla corsia di destra tornerà Zappacosta con Czyborra a sinistra. In cabina di regia ci sarà come sempre Badelj con Zajc mezzala sinistra e Strootman mezzala destra. In attacco dovremmo rivedere Destro dal primo minuto al fianco di uno fra Shomurodov e Pjaca.

COME ARRIVA LA SAMPDORIA - Claudio Ranieri ritrova per il derby lo squalificato Adrien Silva. Il centrocampista portoghese dovrebbe riprendere il suo posto in cabina di regia per la sfida contro il Genoa dai Ballardini. Al suo fianco dovrebbe esserci Ekdal. anche se le quotazioni di Thorsby potrebbero essere tenute in considerazione, mentre sulle fasce ci saranno Candreva e Jankto. In difesa dovrebbe esserci nuovamente Colley al fianco di Yoshida mentre Bereszynski e Augello completeranno il pacchetto arretrato a protezione della porta di Audero. In attacco potremmo rivedere Keita Balde al fianco di Quagliarella ma non è escluso anche il 4-4-1-1 con un’unica punta e il trequartista che potrebbe essere o Gaston Ramirez o Damsgaard.