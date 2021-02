Le probabili formazioni di Hellas Verona-Juventus: Juric con Barak-Zaccagni dietro a Lasagna

Archiviata la settimana di coppe europee, torna protagonista la Serie A con il programma della 24^ giornata di Serie A (ad eccezione di Torino-Sassuolo, rinviata al 17 marzo). Di seguito le ultime su Hellas Verona-Juventus, raccolte dai nostri inviati:

▪ Hellas Verona-Juventus - Sabato, ore 20.45, stadio Marcantonio Bentegodi

▪ Arbitra Fabio Maresca, della sezione di Napoli

▪ Classifica: Hellas Verona 34 punti, Juventus 45 punti

▪ Diretta tv a cura di DAZN

COME ARRIVA L'HELLAS VERONA - Ivan Juric potrebbe confermare in toto la difesa schierata a Genova: scalpitano dunque Magnani e Lovato, in pole per cingere Koray Gunter nei due slot esterni del terzetto. Dawidowicz è recuperato, ma il suo reintegro dovrebbe essere graduale: andrà al massimo in panchina, dunque, a meno di sorprese. Solito duello per la fascia sinistra tra Dimarco e Lazovic: testa a testa che vede al momento il serbo in leggero vantaggio. Veloso può insidiare Ilic per il posto accanto a Tameze, non rischia invece Marco Davide Faraoni. L'attacco è già virtualmente disegnato: saranno nuovamente Barak e Zaccagni a spartirsi la trequarti alle spalle di Kevin Lasagna, ancora a caccia del primo gol in maglia gialloblù.

COME ARRIVA LA JUVENTUS - Prosegue l’emergenza in casa Juventus dove Pirlo ritrova Rabiot dopo la squalifica ma perde per lo stesso motivo Danilo. Senza Cuadrado, Bonucci e Chiellini, a protezione di Szczesny, retroguardia composta da Demiral, De Ligt e Alex Sandro (quest'ultimo in ballottaggio con Dragusin). In mezzo al campo spazio a McKennie, Rabiot e Ramsey (avanti a Bentancur), con Chiesa e Bernardeschi esterni. Davanti indisponibili Dybala e Morata, straordinari dunque per Cristiano Ronaldo e Kulusevski.