Le probabili formazioni di Juventus-SPAL: turnover per Pirlo, Morata in attacco dal 1'

vedi letture

Fischio d'inizio alle 20.45. Live, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

Si potrebbe riassumere col più classico del paragoni, Davide contro Golia, la sfida fra Juventus e SPAL. Questa sera all’Allianz Stadium, la formazione di Andrea Pirlo cerca il pass per le semifinali di Coppa Italia contro i biancoazzurri di Pasquale Marino. I bianconeri hanno subito rialzato la testa dopo il ko di San Siro in campionato contro l’Inter, arrivato dopo un inizio di 2021 impeccabile con quattro vittorie fra Serie A e trofeo nazionale. Ronaldo e soci infatti hanno alzato al cielo la Supercoppa italiana superando 2-0 il Napoli mercoledì scorso e poi battuto con lo stesso risultato domenica il Bologna. Anche i ferraresi sembrano aver intrapreso la giusta via; dopo due sconfitte consecutive con Ascoli e Brescia sono arrivate due vittorie e un pareggio. La Juve è entrata in scena negli ottavi di finale superando, a fatica e dopo i supplementari, il Genoa di Davide Ballardini mentre la SPAL è entrata in gioco dal secondo turno avendo la meglio su Bari e Crotone dopo i rigori e poi su Monza e Sassuolo nei 90 minuti.

COME ARRIVA LA JUVENTUS - Tanti cambi per Andrea Pirlo in vista del match di questa sera. Non ci sarà Cristiano Ronaldo che rifiaterà dopo le ultime fatiche. Al suo posto al fianco di Morata ci sarà Kulusevski mentre in difesa davanti a Gigi Buffon ci sarà la linea verde composta da Dragusin, Demiral, De Ligt e Frabotta. A centrocampo spazio a McKennie e Rabiot con Bernardeschi e Ramsey ad agire sulle fasce.

COME ARRIVA LA SPAL - Mister Pasquale Marino schiererà la sua squadra con il tradizionale 3-5-2. Davanti a Berisha ci saranno Spaltro, Vicari e Okoli mentre in cabina di regia troveremo Valoti. Le mezzali saranno Murgia e Mora, ritornato dopo l’esperienza allo Spezia, con Dickmann e Sernicola che percorreranno le corsie laterali. In attacco possibile impiego di Seck al fianco di Paloschi.