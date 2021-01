Le probabili formazioni di Lazio-Roma: Caicedo intoccabile. Sarà titolare la fianco di Immobile

Con le fatiche della Coppa Italia alle spalle, per la Serie A è di nuovo tempo di campionato: archiviato il primo turno infrasettimanale e con il Milan sempre a guardare tutti dall'alto in basso, per le venti squadre di massima divisione un weekend molto dilatato, che inizia col derby di Roma e prosegue fino al match tra Cagliari e rossoneri di lunedì sera. Di seguito le probabili formazioni di Lazio-Roma, con le ultime raccolte dai nostri inviati:

▪ Lazio-Roma - Venerdì, ore 20.45, allo Stadio Olimpico

▪ Arbitra Daniele Orsato, della sezione di Schio

▪ Classifica: Lazio 28 punti, Roma 34 punti

▪ Diretta tv a cura di Sky

COME ARRIVA LA LAZIO - Lunghe prove tattiche alla vigilia per Inzaghi, che conferma lo stesso undici visto domenica a Parma. Reina tra i pali, visto che Strakosha è out, con Luiz Felipe, Acerbi (recuperato dopo il malessere accusato al Tardini, ndr) e Radu in difesa. Lazzari e Marusic sui quinti, Milinkovic, Leiva e Luis Alberto in mezzo al campo. Davanti Caicedo con Immobile. Ma la notizia odierna è che Correa è per la prima volta in gruppo. Aveva sempre svolto differenziato, da ieri è insieme ai compagni nelle esercitazioni tattiche.

COME ARRIVA LA ROMA - Fonseca non ha voluto dare indicazioni di formazione in conferenza stampa in vista del derby, ma la rifinitura a Trigoria racconta che il portoghese abbia provato in blocco l’intero undici visto domenica contro l’Inter. Nessun cambio dunque per il tecnico che conferma Pau Lopez in porta e in difesa Mancini, Smalling e Ibanez. A centrocampo Villar vince il ballottaggio con Cristante e sarà al fianco di Veretout, mentre sulle fasce agiranno Karsdorp e Spinazzola. Sulla trequarti, invece, spazio ancora a Pellegrini e Mkhitaryan dietro a Dzeko. Andrà in panchina Pedro, da mercoledì di nuovo in gruppo. Ancora ai box Mirante, Santon, Calafiori, Zaniolo e Pastore.