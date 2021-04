Le probabili formazioni di Lazio-Spezia: Lulic è pronto a tornare titolare

Esaurite le due settimane dedicate alle Nazionali, è tempo di tornare a pensare al campionato e ai duelli che infiammano ogni sfida del 29° turno di Serie A: i punti a disposizione sono sempre meno e tutte le squadre sono chiamate a dare qualcosa di più per centrare gli obiettivi prefissati a inizio stagione. Di seguito le ultime su Lazio-Spezia dai nostri inviati:

▪ Lazio-Spezia - Sabato 3 aprile, ore 15, stadio Olimpico di Roma

▪ Arbitra Antonio Giua, della sezione di Olbia

▪ Classifica: Lazio 49 punti, Spezia 29 punti

▪ Diretta tv a cura di DAZN

COME ARRIVA LA LAZIO - Inzaghi aspetta i nazionali e deve rinunciare a Luis Alberto, l'altro ieri uscito per una botta alla caviglia e anche ieri sottoposto ad esami che hanno confermato la sua assenza nella sfida ai liguri di Italiano. Pronto Pereira per completare il centrocampo con Milinkovic e Leiva. Sui lati quindi Lazzari e Lulic, mente davanti, accanto a Immobile, Correa è favorito su Muriqi e Caicedo. Dietro Marusic, Acerbi e Radu, con Reina tra i pali. Fares è recuperato ma partirà dalla panchina.

COME ARRIVA LO SPEZIA - Diversi dubbi per Vincenzo Italiano legati specialmente al rientro dei Nazionali. Il tecnico aquilotto deve dosare le forze in vista di una sfida impegnativa come quella dell’Olimpico. In porta ci sarà Zoet con Vignali a destra, Bastoni a sinistra e la coppia formata da Chabot e Terzi favorita al centro. In cabina di regia potrebbe partire dal primo minuto Leo Sena con Ricci che è rientrato dal ritiro con la Nazionale di Roberto Mancini. Ai lati dovrebbero giocare Pobega e Maggiore ma non è escluso un passaggio del brasiliano sulla mezzala per dare respiro ai due rientranti dagli impegni con l’Under 21 azzurra. In attacco possibile la conferma per Piccoli con uno fra Verde, Farias e Agudelo da una parte e Gyasi dall’altra.