Le probabili formazioni di Napoli-Udinese: sfida da ex a rischio per Llorente

-3 turni alla fine e dopo i due scontri diretti dello scorso weekend, le sconfitte vanno a caccia di immediato riscatto e dei punti necessari per credere ancora nei rispettivi obiettivi. Il big match di giornata è sicuramente Inter-Roma, ma non certo per la classifica, che ha già espresso tutto o quasi per le due compagini. Di seguito tutte le ultime su Napoli-Udinese, raccolte dai nostri inviati:

▪ Napoli-Udinese - Martedì 11, ore 20.45, stadio Diego Armando Maradona

▪ Giampaolo Calvarese, della sezione di Teramo

▪ Classifica: Napoli 70 punti, Udinese 40 punti

▪ Diretta tv a cura di Sky

COME ARRIVA IL NAPOLI - Dovrebbe esserci qualche cambio nella formazione scelta da Gattuso per il Napoli che affronterà al Maradona l'Udinese. Out l'infortunato Koulibaly, mentre Maksimovic è ancora positivo al Covid. Nel 4-2-3-1 dei partenopei in porta Meret, insidiato però da Ospina ormai totalmente recuperato. Difesa confermata con Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani e Hysaj. In mezzo Demme potrebbe rifiatare con Bakayooko a far coppia con Fabian. Nel terzetto sulla trequarti torna titolare Lozano con Zielinski e Insigne ad agire alle spalle dell'intoccabile Osimhen.

COME ARRIVA L'UDINESE - Ci sono due ballottaggi importanti per Luca Gotti in vista della sfida contro il Napoli. La lista degli indisponibili si sta infatti facendo sempre più lunga e ora il tecnico, con un Becao non al meglio e Arslan ko, deve capire che undici schierare al Maradona. Davanti a Musso dunque ci saranno Nuytinck, Bonifazi e uno tra De Maio e il numero 50. Sulle fasce Zeegelaar proverà a insidiare uno tra Larsen e Molina, anche se le prestazioni dei due rendono difficile un cambio. In mezzo Walace andrà in cabina di regia, con De Paul da un lato e uno tra Makengo e Pereyra dall’altro. Dovesse essere arretrato il Tucu allora sulla trequarti andrà Forestieri a supporto dell’unica punta Okaka visto che Llorente non è ancora al top della condizione.