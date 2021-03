Le probabili formazioni di Parma-Inter: Conte rimette Hakimi dopo la squalifica

vedi letture

Primo turno infrasettimanale del 2021 in Serie A e prima occasione per le inseguitrici di mettere un po' di pressione alla nuova capolista, l'Inter di Antonio Conte: i nerazzurri saranno infatti gli ultimi a scendere in campo, a Parma, nel posticipo del giovedì. Prima stagionale anche per Serse Cosmi, chiamato al capezzale del Crotone dopo l'esonero di Stroppa e che dovrà fare di necessità virtù contro l'Atalanta, avendo a disposizione solo due allenamenti prima della discesa in campo. Di seguito le ultime su Parma-Inter, raccolte dai nostri inviati:

▪ Parma-Inter - Giovedì, ore 20.45, stadio Ennio Tardini

▪ Arbitra Farbizio Pasqua, della sezione di Nocera Inferiore

▪ Classifica: Parma 15 punti, Inter 56 punti

▪ Diretta tv a cura di Sky

COME ARRIVA IL PARMA - Il periodo di grande emergenza dal punto di vista di risultati si tramuta in emergenza anche a livello numerico per D’Aversa, che per la partita contro l’Inter dovrà fare a meno di molti titolari, soprattutto nel reparto avanzato, dove il tecnico crociato potrebbe riproporre Brunetta come falso nueve, con Mihaila e Karamoh ai suoi lati. Probabile il ritorno tra i convocati di Inglese e la prima di Pellè, ma entrambi i centravanti non hanno i novanta minuti nelle gambe e saranno un’opzione solo per la ripresa. Davanti al portiere Sepe, D’Aversa dovrà fare a meno anche di Conti, infortunatosi nell’allenamento di lunedì, il cui posto dovrebbe essere preso da Iacoponi. Con il difensore toscano, completano il reparto il rientrante Bani, Gagliolo e Pezzella. Infine, a centrocampo, torna Brugman dopo la squalifica, con Kucka e uno tra Hernani e Kurtic, con il brasiliano favorito.

COME ARRIVA L'INTER - Cambia l'avversario ma non l'Inter che, in vista del match del Tardini contro il Parma, si prepara per andare a caccia della sesta vittoria di fila in Serie A. Rispetto al Genoa, una sola modifica che coinvolge Hakimi, pronto a riprendersi il posto da titolare sulla corsia di destra affidata a Darmian contro il Grifone. Poi solita difesa con Skriniar, de Vrij e Bastoni a protezione della porta di capitan Handanovic, Barella, Brozovic, Eriksen e Perisic (che al 90% vincerà ancora il duello con Young) a sinistra, con la LuLa confermata in attacco.