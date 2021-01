Le probabili formazioni di Roma-Inter: Lukaku e Vidal tornano dal 1', c'è Spinazzola

Di seguito le indicazioni di formazione di Roma-Inter, con le ultime dai campi raccolte dai nostri inviati:

▪ Roma-Inter - Domenica, ore 12.30, allo stadio Olimpico

▪ Arbitra Marco Di Bello, della sezione di Brindisi

▪ Classifica: Roma 33 punti, Inter 36 punti

▪ Diretta tv a cura di DAZN

COME ARRIVA LA ROMA - Fonseca schiererà nuovamente Pau Lopez in porta. Davanti a lui il trio formato da Mancini, Smalling e Ibanez. Sulla destra Karsdorp è ormai una certezza, mentre a sinistra recupera Spinazzola, rientrato ieri in gruppo con la squadra. A centrocampo ballottaggio Cristante-Villar per affiancare l’inossidabile Veretout con lo spagnolo in vantaggio; davanti ci saranno Pellegrini e Mkhitaryan a supporto di Dzeko. Ancora ai box Mirante, Calafiori, Pedro, Santon e Fazio.

COME ARRIVA L'INTER - Antonio Conte vuole subito accantonare il ko di Genova contro la Sampdoria. Il tecnico dei nerazzurri recupera Lukaku dal primo minuto, ma perde D'Ambrosio (out per almeno un mese a causa dell'infortunio al ginocchio sinistro rimediato nel match contro i blucerchiati) come pedina jolly. Poche, ma cruciali, modifiche nell'Inter che sarà ospite della Roma nel lunch match: in mezzo torna Vidal, Darmian pronto a far rifiatare Young, per il resto tutto uguale.