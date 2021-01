Le probabili formazioni di Sampdoria-Juventus: Chiellini in vantaggio su De Ligt

vedi letture

Sampdoria-Juventus - Sabato, ore 18.00, stadio Luigi Ferraris

▪ Arbitra Micheal Fabbri, della sezione di Ravenna

▪ Classifica: Sampdoria 26 punti, Juventus 36 punti

▪ Diretta tv a cura di Sky

COME ARRIVA LA SAMPDORIA - Incognita modulo per Claudio Ranieri. In vista della gara contro la Juventus, il tecnico blucerchiato dovrebbe accantonare l’idea delle due punte più il trequartista che sono risultate vincenti con Udinese e Parma per dare maggiore coperture. Ecco allora che prendono corpo due ipotesi: la prima è il 4-4-1-1 con Ramirez in appoggio a Keita Balde e la seconda con Quagliarella al fianco dell’ex Monaco. In difesa davanti ad Audero dovrebbe farcela Colley, rientrato in gruppo, al fianco di Yoshida con Bereszynski a destra e Augello a sinistra. In mezzo al campo Ekdal sembra favorito su Thorsby per un posto al fianco di Adrien Silva con Candreva e Jankto sulle corsie.

COME ARRIVA LA JUVENTUS - Tornano i titolari tra le fila bianconere dopo l’ampio turnover di Coppa Italia. Pirlo cambia tutto nella linea difensiva davanti a Szczesny rispetto a quanto visto mercoledì contro la Spal: Cuadrado e Danilo sugli esterni con Bonucci e Chiellini, favorito su De Ligt, al centro della retroguardia. In mezzo al campo il rientro sulla destra di McKennie con Chiesa sul versante opposto, coppia centrale composta da Arthur e da Bentancur, nettamente favorito su Rabiot. In attacco con Dybala ancora out per infortunio e Kulusevski squalificato spazio al tandem Morata-Ronaldo.