Inter-Cagliari, le probabili formazioni: Pio contro Seba, è sfida tra i fratelli Esposito

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Inter-Cagliari (Venerdì 17 aprile, ore 20.45, arbitra Marchetti, diretta tv su DAZN e Sky):

Come arriva l’Inter

I nerazzurri puntano a consolidare la vetta in campionato e il tecnico Cristian Chivu non vuole cali di tensione nella marcia verso lo scudetto. Solito 3-5-2 a livello di modulo con Sommer in porta e difesa composta da Akanji, Acerbi e Carlos Augusto. Dumfries e Dimarco esterni, Calhanoglu in regia con Zielinski e Barella mezzali. Davanti Thuram e Pio Esposito, vista l'assenza forzata di capitan Lautaro Martinez. (da Milano, Bruno Cadelli)

Come arriva il Cagliari

La compagine rossoblù, oltre ai lungodegenti Idrissi, Felici e Pavoletti (assente dalla scorsa giornata), perde un'altra pedina del centrocampo, Mazzitelli. Il giocatore ha rimediato una lesione fasciale del polpaccio destro e il suo rientro è previsto per la prima metà di maggio. Intanto si pensa al presente e la formazione che sembra essere la prossima ad entrare in campo rispecchierà il 3-5-2. In porta Caprile, mentre la difesa dovrebbe vedere Zé Pedro, Mina e Dossena. Il centrocampo sembrerebbe essere composto da Palestra, Adopo, Deiola, Gaetano e Obert. La coppia d'attacco, invece, Esposito-Borrelli, con possibilità a gara in corso sia per Belotti che per Kiliçsoy. (da Cagliari, Elena Accardi)