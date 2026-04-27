Lazio-Udinese, le probabili formazioni: Sarri in emergenza, con Zaniolo c'è Buksa

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Lazio-Udinese (Lunedì 27 aprile, ore 20.45, arbitra Bonacina, diretta tv su DAZN e Sky):

Come arriva la Lazio

Dopo aver conquistato la finale di Coppa Italia, la Lazio di Maurizio Sarri vuole proseguire il buon momento anche in campionato. Reduce da 13 punti nelle ultime sei partite, la squadra biancoceleste ospita l’Udinese e ci saranno diverse novità di formazione rispetto a Bergamo. Due cambi potrebbe esserci in difesa, con Mario Gila uscito malconcio dalla sfida con l’Atalanta. Davanti all’eroe di coppa Motta, difesa a quattro con Lazzari al posto di Marusic a destra, coppia centrale con Romagnoli e Provstgaard, mentre a sinistra Tavares rimane avanti su Pellegrini. Un cambio a centrocampo, con Dele-Bashiru che farà rifiatare Basic mentre è confermato Patric in regia vista l’indisponibilità di Cataldi. In attacco forfait di Zaccagni, con Noslin avanti su Maldini per prendere il posto del capitano biancoceleste. Al centro dell’attacco chance per Dia, con Isaksen a destra avanti su Cancellieri per completare un tridente inedito. (da Roma, Lorenzo Beccarisi)

Come arriva l'Udinese

L’Udinese prepara la sfida contro la Lazio senza lo squalificato Karlstrom e con Davis ancora out per infortunio. Il tridente leggero ha dato poche risposte contro il Parma e i bianconeri potrebbero quindi tornare al tandem offensivo. In porta ci andrà Okoye, on in difesa Solet, Kabasele e con tutta probabilità Kristensen, che non ha subito conseguenze particolari dopo il colpo ricevuto alla nuca contro i ducali. Sulle fasce Kamara ed Ehizibue, con in mezzo Ekkelenkamp e Atta che dovrebbero completare la linea con Piotrowski. Davanti può esserci una chance per Buksa insieme a Zaniolo. (da Udine, Davide Marchiol)