Milan-Juventus, le probabili formazioni: Allegri fa un solo cambio, Yildiz scalza Boga

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Milan-Juventus (Domenica 26 aprile, ore 20.45, arbitra Sozza, diretta tv su DAZN):

Come arriva il Milan

L’ultimo big match della stagione potrebbe essere quello decisivo: la qualificazione in Champions League è decisamente a portata di mano dei rossoneri e, contro la Juventus, si attende l’ultimo scatto. Allegri confermerà la formazione che ha battuto l’Hellas Verona, con un solo cambio: a destra tornerà Saelemaekers al posto di Athekame. Per il resto dieci riproposizioni: in difesa Tomori, Gabbia e Pavlovic davanti al portiere Maignan, Bartesaghi sul lato opposto rispetto a Saelemaekers con Fofana, Modric e Rabiot in mezzo, davanti ancora la coppia (a secco di gol da settimane) Pulisic-Leao. Una nota: tra i rossoneri non c’è alcun indisponibile. (da Milano, Antonello Gioia)

Come arriva la Juventus

Luciano Spalletti si affiderà al 3-4-2-1: in porta ci sarà ancora Di Gregorio. In difesa spazio a Kalulu, Bremer e Kelly. A centrocampo sulla destra dovrebbe esserci McKennie, anche se Holm è recuperato e potrebbe essere un’opzione, qualora l’americano fosse dirottato in mezzo. Al fianco di Locatelli, però, dovrebbe tornare Thuram che ha ripreso ad allenarsi in gruppo. A sinistra, invece, toccherà a Cambiaso. Sulla trequarti, vicino a Conceicao, Yildiz alla fine ha scavalcato Boga. In attacco si va verso la conferma di David che contro il Bologna ha ritrovato il gol. (da Torino, Camillo Demichelis)