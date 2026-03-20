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Milan-Torino, le probabili formazioni: Leao ko, Fullkrug in attacco con Pulisic

Milan-Torino, le probabili formazioni: Leao ko, Fullkrug in attacco con PulisicTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 17:43Probabili formazioni
Redazione TMW

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Milan-Torino (Sabato 21 marzo, ore 18.00, arbitra Fourneau, diretta tv su DAZN):

Come arriva il Milan
Dopo la sconfitta contro la Lazio, il Milan deve riprendere la corsa per tenere saldo il secondo posto. Allegri ritrova Rabiot, con cui la squadra rossonera ha tutto un altro passo; assieme a lui in mezzo, confermato Modric, mentre c’è il ballottaggio tra Fofana e Ricci. Sugli esterni Saelemaekers da un lato e Bartesaghi, preferito a Estupinan, dall’altro. In difesa Tomori, De Winter e Pavlovic: non ci sono alternative. Delicata, dopo l’ultima settimana, la situazione in attacco: Leao è ai box, Allegri ha provato Fullkrug che dovrebbe partire titolare al fianco di Pulisic. (da Milano, Antonello Gioia)

Come arriva il Torino
D’Aversa ha di nuovo gli stessi dubbi per l’attacco: Simeone aspetta di sapere chi sarà il suo partner in attacco, se la giocano Adams e Zapata. Poi il tecnico del Toro pensa di confermare anche a San Siro contro il Milan la squadra che una settimana fa ha battuto il Parma, con Ilkhan e Gineitis a centrocampo insieme a Vlasic e la coppia di esterni Pedersen-Obrador. Davanti al portiere Paleari non sono rotazioni, l’allenatore ha trovato un equilibrio con il terzetto Coco-Ismajli-Ebosse ed è orientato a proseguire su questa strada. (da Torino, Emanuele Pastorella)

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