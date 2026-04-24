Napoli-Cremonese, le probabili formazioni: Hojlund stringe i denti, De Bruyne gioca

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Napoli-Cremonese (Venerdì 24 aprile, ore 20.45, arbitra Doveri, diretta tv su DAZN):

Come arriva il Napoli

Il Napoli prepara la sfida contro la Cremonese con qualche novità di formazione e diverse riflessioni tattiche da parte di Antonio Conte. Dopo l’ultima uscita deludente, il tecnico azzurro è pronto a intervenire sull’undici titolare per dare una scossa alla squadra, senza però cambiare il sistema di gioco. L’idea di base resta il 3-4-2-1, ma con interpretazioni diverse rispetto alle ultime settimane. In difesa si va verso il ritorno dal primo minuto di Amir Rrahmani, che dovrebbe guidare la difesa completata Alessandro Buongiorno e Mathías Olivera nel ruolo inedito di braccetto di destra. A centrocampo possibile mossa a sorpresa: Scott McTominay potrebbe essere arretrato al fianco di Stanislav Lobotka, con l’obiettivo di aumentare equilibrio e fisicità in mezzo al campo. Occhio però anche all’ipotesi Gilmour che insidia lo slovacco. Sugli esterni spazio a Matteo Politano e Gutierrez, chiamati a garantire spinta e copertura. Sulla trequarti i maggiori dubbi: Kevin De Bruyne è insidiato da Eljif Elmas, ma alla fine dovrebbe essere il belga a far coppia sulla trequarti con Alisson Santos. In attacco, invece, dubbio dell’ultim’ora: Rasmus Hojlund non è al top, proverà a stringere i denti ma se non dovesse farcela toccherà a Giovane. (da Napoli, Arturo Minervini)

Come arriva la Cremonese

Senza Vardy, ancora fuori dai convocati, mister Giampaolo in attacco si affida a Bonazzoli e Sanabria, quest'ultimo in vantaggio su Djuric e Okereke. Nel 4-4-2, davanti al portiere Audero, ecco la difesa confermata con Terracciano, Baschirotto, Luperto e Pezzella. A centrocampo Maleh torna dalle due giornate di squalifica e sarà regolarmente in campo dall'inizio, con uno tra Grassi e Bondo. Sulle fasce Vandeputte e Floriani Mussolini (Zerbin e Barbieri verso la panchina).