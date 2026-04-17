Napoli-Lazio, le probabili formazioni: Anguissa a riposo, Patric ancora in regia

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Napoli-Lazio (Sabato 18 aprile, ore 18.00, arbitra Zufferli, diretta tv su DAZN):

Come arriva il Napoli

Antonio Conte valuta due cambi di formazione. La prima novità sarà in difesa: Beukema è avanti su Juan Jesus e completerà il reparto con Buongiorno al centro e Olivera a sinistra, tornando titolare dopo due gare iniziate dalla panchina. Tra i pali ancora Milinkovic-Savic. Diversi, invece, i possibili scenari a centrocampo, dove potrebbe arrivare la seconda novità: accanto a Lobotka è pronto a scalare McTominay, con Anguissa verso un turno di riposo dopo qualche segnale di affaticamento. In questo caso, tra le linee verrebbe impiegato Alisson Santos, soluzione che cambierebbe sensibilmente l’assetto offensivo della squadra. Il brasiliano andrà ad affiancare Kevin De Bruyne sulla trequarti, alle spalle di Rasmus Hojlund. (da Napoli, Arturo Minervini)

Come arriva la Lazio

Maurizio Sarri potrebbe gestire la sua squadra pensando anche alla sfida di mercoledì in Coppa Italia contro l’Atalanta, proponendo al Maradona delle staffette per dare minutaggio a chi ne ha bisogno. È il caso di Mario Gila, recuperato dopo un mese di stop e pronto a entrare a gara in corso nella difesa che sarà composta da Lazzari a destra, Romagnoli e Provstgaard al centro con Pellegrini leggermente avanti nel ballottaggio con Tavares a sinistra. A centrocampo Patric potrebbe essere confermato in regia, il ballottaggio con Cataldi è aperto perché l’ex Fiorentina non è ancora al 100%. Come mezzali sicuro della titolarità Taylor, ci sarà nuovamente la staffetta tra Dele-Bashiru e Basic, col croato che dovrebbe partire titolare a Napoli e il nigeriano pronto a giocare dall’inizio a Bergamo. In attacco tornerà Isaksen dal primo minuto a destra, mentre sarà confermato Zaccagni a sinistra. Al centro non ci sarà ancora Maldini, che lavora per rientrare con l’Atalanta: al suo posto Dia è favorito su Ratkov. (da Roma, Lorenzo Beccarisi)