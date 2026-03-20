Parma-Cremonese, le probabili formazioni: Giampaolo dà subito fiducia a Okereke

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Parma-Cremonese (Sabato 21 marzo, ore 15.00, arbitra Fabbri, diretta tv su DAZN):

Come arriva il Parma

Mister Carlos Cuesta dovrà fare a meno di capitan Delprato, squalificato per somma di ammonizioni. La consueta linea difensiva a tre sarà dunque composta da Troilo al centro, Circati a destra e Valenti a sinistra, mentre il ballottaggio in porta vede Suzuki in vantaggio su Corvi. Passando al centrocampo, non si toccano Keita e Sorensen, mentre Nicolussi Caviglia sembra in vantaggio su Ordonez per un posto in cabina di regia. Non ci sono dubbi sulle corsie laterali: Britschgi a destra e Valeri a sinistra. Anche in attacco solo conferme, con il tandem Strefezza-Pellegrino. (da Parma, Edoardo Mammoli)

Come arriva la Cremonese

Il neo allenatore Giampaolo a Parma non sembra intenzionato a proporre sorprese tra i titolari, ma il passaggio alla difesa a quattro può ridisegnare alcune gerarchie. Davanti al portiere Audero, nel 4-3-1-2 di partenza, spazio a Terracciano e Pezzella come terzini, mentre Folino e Luperto saranno i centrali (Barbieri e Bianchetti al momento sono in svantaggio, Baschirotto è ancora out). A centrocampo, con Bondo squalificato, ancora titolari Maleh e Thorsby, affiancati da Payero. Vandeputte qualche metro più avanti, alle spalle di Bonazzoli e probabilmente di Okereke (favorito su Djuric, mentre Vardy torna a disposizione per la panchina).