Pisa-Genoa, le probabili formazioni: Durosinmi titolare, emergenza squalificati per De Rossi

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Pisa-Genoa (Domenica 19 aprile, ore 18.00, arbitra Crezzini, diretta tv su DAZN e Sky):

Come arriva il Pisa

Contro il Genoa, Hiljemark dovrebbe confermare in blocco il reparto difensivo: Semper tra i pali e il terzetto composto da Calabresi, Caracciolo e Canestrelli. In mezzo al campo, accanto ad Aebischer, resta vivo il ballottaggio tra Hojholt e Loyola, con il danese al momento favorito. Sulle fasce spazio a Angori a sinistra, mentre a destra si rinnova il duello tra Leris e Toure, con l’algerino ancora avanti nelle gerarchie. Sulla trequarti, al fianco di Moreo, dovrebbe esserci nuovamente Tramoni, punto fermo nello scacchiere nerazzurro. Per il ruolo di punta, è Durosinmi il principale indiziato a partire dal primo minuto, in vantaggio su Stojlkovic e Meister. (da Pisa, Davide Caruso)

Come arriva il Genoa

Emergenza in mezzo al campo per Daniele De Rossi. Il tecnico del Genoa non avrà a disposizione gli squalificati Malinovskyi e Frendrup, oltre al versatile Ellertsson, anche lui fermato dal giudice sportivo dopo l’espulsione contro il Sassuolo. Al loro posto possibile impiego di Masini, con Amorim che potrebbe partire dal primo minuto, mentre Sabelli e Martin saranno gli esterni. In difesa davanti a Bijlow spazio ad una linea a tre con Marcandalli, Ostigard e Vasquez, mentre in attacco Colombo sarà innescato da Vitinha e Baldanzi. (da Genova, Andrea Piras)