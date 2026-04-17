Roma-Atalanta, le probabili formazioni: Mancini si riprende il posto, Scamacca in pole

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Roma-Atalanta (data e orario da definire, arbitra da designare, diretta tv su DAZN):

Come arriva la Roma

Per affrontare il suo passato, Gian Piero Gasperini dovrebbe affidarsi al consueto 3-4-2-1. Tra i pali sarà confermato Svilar, mentre in difesa Mancini è pronto a riprendersi il posto dal primo minuto accanto a Ndicka e Hermoso, formando la linea difensiva titolare. Sulle corsie laterali, l’assenza quasi certa di Wesley apre il ballottaggio sulla fascia sinistra tra Rensch e Tsimikas, con Celik destinato invece ad agire sulla corsia opposta. In mezzo al campo, El Aynaoui appare favorito per affiancare Cristante, anche se restano da monitorare le condizioni di Pisilli, che proverà a recuperare fino all’ultimo e potrebbe rientrare tra i disponibili. Sulla trequarti, alle spalle dell’unica punta Malen, Soulé ha il posto assicurato, mentre El Shaarawy è il principale candidato per sostituire l’infortunato Pellegrini e completare il reparto offensivo. (da Roma, Marco Campanella)

Come arriva l’Atalanta

La Dea si gioca l’aggancio ai giallorossi al 6° posto, ma soprattutto vuole dare una scossa importante alla sua stagione. Classico 3-4-2-1 per la squadra bergamasca. Carnesecchi tra i pali; difesa a 3 con Scalvini, Djimsiti e il solito ballottaggio tra Kolasinac e Ahanor; a centrocampo confermato il duo Ederson-De Roon; sulle fasce Zappacosta favorito su Bellanova a destra, mentre a sinistra Bernasconi verrà confermato in pianta stabile. Davanti De Ketelaere verrà schierato a destra, mentre a sinistra Raspadori si gioca il posto con Zalewski. Al centro Scamacca leggermente favorito su Krstovic. (da Bergamo, Filippo Davide Di Santo)