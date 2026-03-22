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Roma-Lecce, le probabili formazioni: Pellegrini con Pisilli alle spalle di Malen

Roma-Lecce, le probabili formazioni: Pellegrini con Pisilli alle spalle di MalenTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 12:10Probabili formazioni
Redazione TMW

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Roma-Lecce (Domenica 22 marzo, ore 18.00, arbitra Sacchi, diretta tv su DAZN e Sky):

Come arriva la Roma
Per la sfida al Lecce, Gian Piero Gasperini dovrebbe tornare al 3-4-2-1, affidandosi al terzetto di difesa titolare formato da Mancini, Ndicka ed Hermoso davanti a Svilar. In mezzo al campo, Gasperini dovrà rinunciare a Koné, fermato da un infortunio subito contro il Bologna dopo appena 15 minuti di gioco: al suo posto, ci sarà El Aynaoui che affiancherà Cristante. Per quanto riguarda le fasce, non ci sarà Wesley, squalificato dopo l'espulsione a Como, e sarà Rensch a partire titolare sulla destra (Celik è out), mentre Tsimikas occuperà la corsia sinistra. In attacco, Pellegrini agirà in coppia con Pisilli, alle spalle di Malen. (da Roma, Marco Campanella)

Come arriva il Lecce
Seconda trasferta consecutiva per il Lecce, che dopo la sconfitta con il Napoli andrà di scena all’Olimpico contro la Roma. Il tecnico Eusebio Di Francesco dovrà fronteggiare diverse assenze. All’elenco di infortunati già composto da Gaspar, Berisha e Camarda, in settimana si è aggiunto anche Coulibaly, che ha rimediato una lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia sinistra. Non è al meglio anche Sottil, che sarà assente per un problema legato alla lombalgia e nei prossimi giorni si sottoporrà a nuovi esami. Nel tradizionale 4-2-3-1 ci sarà Falcone in porta con Veiga, Siebert, Tiago Gabriel e Gallo a formare la retroguardia. La linea mediana sarà composta da Ramadani e Ngom, con Gandelman sulla trequarti. In avanti, spazio per Pierotti a destra, Banda a sinistra e Stulic al centro del tridente. (da Lecce, Pierpaolo Verri)

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