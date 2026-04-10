Roma-Pisa, le probabili formazioni: Soule e Pellegrini alle spalle di Malen, c'è Durosinmi

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Roma-Pisa (Venerdì 10 aprile, ore 20.45, arbitra Feliciani, diretta tv su DAZN e Sky):

Come arriva la Roma

Dopo la cocente sconfitta di San Siro contro l’Inter, Gian Piero Gasperini prepara la sua Roma per il confronto contro il Pisa con alcune scelte obbligate. L’assenza di Mancini, fermato da una lesione all’adduttore, costringe il tecnico a ridisegnare la difesa: al suo posto è pronto Ghilardi, che dovrebbe affiancare Ndicka ed Hermoso davanti a Svilar, confermato tra i pali. Sulle corsie laterali, Celik e Rensch partono favoriti, anche se Tsimikas resta una valida alternativa e potrebbe mettere pressione al terzino olandese fino all’ultimo. A centrocampo pesa l’assenza di Koné: spazio dunque ancora a Pisilli, mentre Cristante sembra in vantaggio su El Aynaoui per completare la linea mediana. In attacco, invece, non sono previste particolari novità: Gasperini dovrebbe confermare Soulé e Pellegrini sulla trequarti, entrambi chiamati a supportare Malen, unico riferimento offensivo. (da Roma, Marco Campanella)

Come arriva il Pisa

Contro la Roma, il Pisa di Hiljemark dovrebbe ripresentarsi con il 3-5-2, affidandosi ancora a Semper, atteso alla seconda presenza consecutiva da titolare. Davanti a lui sarà confermato il terzetto difensivo composto da Calabresi, Caracciolo e Canestrelli. In mezzo al campo, accanto a Aebischer e Hojholt, ci sarà uno tra Loyola e Tramoni, con il primo in vantaggio per completare il reparto. Sulle fasce spazio a Angori, sicuro del posto, mentre sull’altro lato è aperto il ballottaggio tra Toure e Leris, con quest’ultimo favorito. In attacco, al fianco di Moreo, tornerà Durosinmi, rientrante dalla squalifica e pronto a guidare il reparto offensivo. (da Pisa, Davide Caruso)