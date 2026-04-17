Udinese-Parma, le probabili formazioni: Zaniolo unica punta, Cuesta ritrova Pellegrino

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Udinese-Parma (Sabato 18 aprile, ore 15.00, arbitra Di Marco, diretta tv su DAZN):

Come arriva l’Udinese

I friulani devono fare nuovamente a meno di Davis. L’attaccante stavolta si è fermato per una noia muscolare che gli impedirà di essere in campo per la sfida contro i ducali. Si va quindi verso il ritorno a un 3-5-2 molto tendente al 3-4-2-1 con Okoye in porta e una linea difensiva formata da Kristensen, Kabasele e Solet. Sulle fasce Ehizibue e Kamara, con al centro Karlstrom e Piotrowski uniti ad Ekkelenkamp, che sarà deputato a spingere per formare un duo in fase offensiva insieme ad Atta a supporto dell’unica punta Zaniolo. (da Udine, Davide Marchiol)

Come arriva il Parma

Carlos Cuesta ritrova Mateo Pellegrino, che ritroverà posto al centro dell’attacco assieme a Strefezza. Ci si attendono cambi anche in difesa, dove Delprato potrebbe scalare nel terzetto, completato da Troilo e uno tra Circati e Valenti (con il primo in vantaggio). In porta ci sarà Suzuki, mentre in cabina di regia potrebbe essere confermato Nicolussi Caviglia. A completare il reparto i soliti Bernabé e Keita. Infine, sulle fasce ci saranno Britschgi a destra (dopo la panchina dell’ultimo turno) e Valeri a sinistra. (da Parma, Edoardo Mammoli)