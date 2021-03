50 punti su 57 disponibili. Corriere dello Sport: "Un girono mostruoso per l'Inter"

Un girone mostruoso per l'Inter che oggi pomeriggio affronterà il Torino. All'andata i nerazzurri erano riusciti a vincere in rimonta dopo essere andati sotto di due gol, oggi, un girone più tardi, la squadra di Conte in 19 giornate ha raccolto la bellezza di 50 punti su 57 disponibili. Quella prima gara col Toro - scrive il Corriere dello Sport - è stata la prima svolta del campionato dell'Inter: più attenta, più compatta, più equilibrata, in grado di continuare a segnare tanto, ma finalmente con la difesa protetta. L’effetto è stata una marcia insostenibile per le avversarie, compreso il Milan che nelle 19 successive perso 11 punti e ora si trova a -6 dai nerazzurri. Solo la Juventus, per modo di dire, è riuscita a contenere il distacco. Non è in doppia cifra, ma 8 punti sono comunque la dimostrazione di come la nuova Inter si sia dimostrata imprendibile anche per i dominatori degli ultimi 9 campionato. E, per il resto, è sufficiente guardare la classifica e i distacchi accumulati da tutte le altre grandi.

Frenata a gennaio - 16 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta per l'Inter. Sono state Roma, Udinese e Sampdoria a fermare i nerazzurri. Il colpaccio, a sorpresa, l’hanno fatto i blucerchiati, capaci di interrompere un filotto di 8 vittorie. Concluso gennaio ecco di nuovo il piede pigiato sull’acceleratore e la marcia più alta inserita. Così, altri 7 successi consecutivi hanno fatto nuovamente il vuoto: in questo girone da 50 punti, l’Inter ha messo sotto tutte le altre big, ad eccezione della Roma.