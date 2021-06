Allegri blinda la difesa. Tuttosport: rinnovo per Chiellini, De Ligt è uno dei 3 intoccabili

vedi letture

Come scrive Tuttosport, Giorgio Chiellini rinnoverà per un altro anno, Allegri ha sempre avuto un debole per lui. L'intoccabile in difesa sarà Matthijs De Ligt, punto di riferimento del reparto. Il Golden Boy 2018 impressiona per gli atteggiamenti da campione maturo.