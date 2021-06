Allegri e la grande sfida. Tuttosport: "Ritorna circondato da grandi attese e ripensa al 4-2-3-1"

Nessuna rivoluzione in vista in casa Juventus: Allegri - scrive oggi Tuttosport - ha intenzione di ripartire dai giocatori che fanno parte della rosa attuale, in alcuni dei quali vede un potenziale inespresso. Uno come Rabiot, ad esempio, può essere un giocatore chiave con i suoi strappi. Su Bentancur occorre lavorare a livello mentale, mentre Alex Sandro potrebbe giovare del ritorno del vecchio maestro. C'è poi la duttilità di Cuadrado, che (almeno nelle intenzioni iniziali) verrà impiegato in posizione più avanzata, e Danilo potrebbe diventare uno dei preferiti del livornese grazie alla sua intelligenza calcistica. In attesa di risolvere il nodo Ronaldo, cui sarebbe difficile assegnare una collocazione tattica precisa nel caso in cui dovesse rimanere, Allegri è stuzzicato dall'idea di tornare al 4-2-3-1.