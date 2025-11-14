Altra tegola sul Napoli. Il Mattino in prima pagina: "Crac Anguissa, indisponibile fino a gennaio"

"Crac Anguissa, sarà indisponibile fino a gennaio". Titola così in prima pagina il quotidiano Il Mattino, che si concentra sul Napoli e sul grave infortunio rimediato da Frank Anguissa. Il centrocampista durante il ritiro con il Camerun ha riportato una lesione muscolare al bicipite femorale della coscia sinistra, che sostanzialmente lo terrà fermo ai box per almeno due mesi e mezzo. Una vera e propria tegola per il tecnico Antonio Conte, che a centrocampo è già a corto di interpreti.

Sul Napoli infatti pesa notevolmente l'infortunio di De Bruyne, andato ko nella sfida vinta contro l'Inter. A centrocampo manca però anche Gilmour che Conte, al pari di Spinazzola, spera di poter recuperare per la prossima sfida prevista sabato 22 novembre al Maradona contro l'Atalanta. Non ci saranno invece Lukaku e Meret, che completano il reparto degli infortunati in casa azzurra. Con l'infortunio di Anguissa, quindi, Conte sarà chiamato a ridisegnare ancora il centrocampo.

ITALIA - In prima pagina spazio anche all'Italia, che si è imposta per 0-2 sulla Moldavia grazie alle reti di Mancini e Pio Esposito. Un successo che tuttavia non consentirà agli azzurri di andare direttamente al Mondiale, complice la distanza dalla Norvegia. E anche in caso di vittoria nella sfida di lunedì prossimo, la nazionale sembra condannata a un nuovo play-off, il cui sorteggio avverrà giovedì.