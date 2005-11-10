AlbinoLeffe, primo contratto da professionista per Trapletti: firma fino al 2028
L'AlbinoLeffe punta ancora sul proprio settore giovanile e ufficializza la firma del primo contratto da professionista di Matteo Trapletti. Il difensore classe 2009 ha sottoscritto un accordo che lo legherà al club seriano fino al 30 giugno 2028, confermando la volontà della società di valorizzare i talenti cresciuti in casa.
Arrivato nell'estate del 2023 dal San Paolo d'Argon, Trapletti è stato uno dei protagonisti della brillante stagione della Primavera bluceleste. A soli 16 anni ha inoltre coronato il suo percorso con l'esordio in Prima Squadra, entrando in campo il 14 marzo 2026 nella sfida di Serie C contro la Giana Erminio.
Trapletti: "Una grande opportunità"
Dopo la firma del nuovo contratto, il giovane difensore ha espresso tutta la sua soddisfazione:
"Sono estremamente grato al club per la fiducia dimostratami: questo contratto rappresenta una grande opportunità, per nulla scontata, che cercherò di sfruttare al meglio. Un grazie sentito va anche alla mia famiglia, sempre al mio fianco, negli alti e nei bassi, in questo percorso in bluceleste."