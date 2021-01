Ancelotti a La Gazzetta dello Sport: "Milan, idee chiare. Pirlo? Serve tempo"

"Milan, idee chiare. Pirlo? Serve tempo". Queste le parole di Carlo Ancelotti, ex tecnico rossonero che attualmente allena l'Everton, sulla sfida scudetto a La Gazzetta dello Sport. Il suo pensiero è che sarà una bella partita: "I rossoneri possono allungare il passo, i bianconeri continuare la risalita. Il Milan non dipende da Ibra, la Juve ha dato segnali di consolidamento. In lotta però ci sono anche Inter, Napoli e Roma". Infine due battute sui tecnici: "Pioli sta lavorando benissimo e la squadra ha un'idea chiara di gioco anche senza Ibrahimovic. Pirlo non ha la bacchetta magica, ma ha vinto 3-0 a Barcellona e si è qualificato agli ottavi: non a tutti è riuscito".