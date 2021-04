Ancora una figuraccia, ancora una delusione. La Stampa: "Se questa è la Juve..."

"Se questa è la Juve...", titola La Stampa oggi in edicola. Ancora una figuraccia per i bianconeri, ancora una delusione. E adesso la corsa Champions si fa davvero dura per la Juventus. Sorpassata dall'Atalanta, terza a pari punti con il Milan che gioca stasera, e con il Napoli che potrebbe agganciarla in caso di vittoria contro il Torino. Brutta aria in casa bianconera e non c'è da stupirsi se quella vista ieri è la Juventus: "Le aspettative erano diverse, sia mie che della squadra. Non ritengo di aver compiuto il lavoro come volevo e non sono contento, come non è contenta la società", le parole di Pirlo.