Ansia attacco per Gattuso, Il Mattino: "Juve-Napoli, Lozano potrebbe giocare punta"

Il Mattino oggi in edicola titola sulla sfida di Supercoppa in programma domani sera: "Juve-Napoli, Lozano potrebbe giocare punta". Ieri mattina gli occhi erano puntati tutti su Mertens e Petagna: era un allenamento di scarico e null'altro, ma i due attaccanti non sono sembrati delle schegge. Uno ha un fastidio alla caviglia che ancora non è andato via del tutto, l'altro ha un problema al polpaccio che però non è muscolare. Ringhio ha però pronto un piano B: riportare Lozano prima punta, come con lo Spezia. Qualcuno sospira "c'è Llorente", ma sarà difficile. Gattuso sa bene che il vero obiettivo è il ritorno in Champions e la Supercoppa sarebbe solo la ciliegina sulla torta ma vincerla "ti rende più forte in testa", ripete lo stesso Gattuso.