Atalanta, l'analisi di Tuttosport: "Dea da Scudetto anche grazie alla super difesa"

I primi due "cleen sheet" consecutivi, appena 7 reti subite nella serie utile di 10 partite consecutive in A e il talento del difensore Cristian Romero, autore di un gol e un assist a San Siro: Tuttosport tesse le lodi di un'Atalanta definita in evidente crescita. Soprattutto grazie a una difesa magistrale, che al netto delle prestazioni del succitato Romero sta vedendo grande turn over (Toloi, Djimsiti, Palomino...) senza che il rendimento venga minimamente intaccato. Lo schieramento con Pessina nel ruolo di trequartista ha permesso di migliorare tanti equilibri, la Dea continua a segnare tanto (44 gol in 19 gare), ma la porta di Gollini risulta essere molto più protetta grazie ad una crescita costante da parte di tanti protagonisti.