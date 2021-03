Atalanta-Spezia, la moviola del Corriere dello Sport: "Gosens già in volo, niente rigore"

La conferma dell'arbitro Marini. Il direttore di gara di Atalanta-Spezia s'è perso forse un paio di gialli (Palomino e Vignali), è stato benevolo con le solite proteste di Gasperini ma ha tenuto in pugno la partita, chiusa con appena 23 falli e soli due ammoniti. Sulla moviola del Corriere dello Sport si legge che il rigore che voleva Gasperini per un non fallo su Gosens era fuori d'area. Si lascia cadere prima che arrivi il contatto. Poco lavoro al Var per Nasca, per fortuna di tutti, aggiunge il quotidiano.