Azzurri in semifinale, Tuttosport dopo la vittoria col Belgio: "Che bello essere italiani"

vedi letture

"Che bello essere italiani" scrive Tuttosport soffermandosi sul successo per 2-1 dell'Italia contro il Belgio. L'Italia è stata più brava, contro i più forti, e lo ha dimostrato sul campo, vincendo con merito. Grande vittoria contro i primi del ranking ma in campo scendono gli uomini, non i numeri, e così gli Azzurri hanno conquistato con pieno merito il traguardo delle semifinali. Ora la Spagna a Wembley.