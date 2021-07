Barzagli a La Gazzetta dello Sport: "Chiellini e Bonucci due mostri, sanno cosa fare con Kane"

"Chiellini e Bonucci due mostri, sanno cosa fare con Kane", titola La Gazzetta dello Sport sulle parole di Andrea Barzagli. Così parla della chiave tattica della partita, l'ex difensore della Juventus: "Tenere più possibile il pallone, in modo da gestire i ritmi e ridurre il rischio di loro ondate. L’Inghilterra ha due o tre giocatori in grado di risolvere la finale con una giocata. E dietro sono compatti: hanno preso un solo gol e su calcio piazzato. Però se teniamo la palla possiamo far emergere le nostre qualità. Sono ottimista. Il fattore campo ovviamente è importante, però se prendi la partita in mano ne azzeri il valore e li spaventi. L’Italia gioca un bel calcio, ma se c’è bisogno di adattarsi, lo sa fare come dimostrato con la Spagna".

E Kane come si marca?

"Kane è un centravanti che fa girare la squadra, ma noi abbiamo due centrali che sanno anticipare e anche stare a contatto con l’avversario. Dobbiamo evitare di perdere palla a centrocampo, perché in quelle situazioni l’Inghilterra è velocissima a verticalizzare. Rispetto a Lukaku e Morata? Kane ha più opzioni, sa segnare da tutte le parti e in tutti i modi. Bisogna stargli vicino ed essere pronti a situazioni inattese".

Due terzi della BBC sono ancora in campo:

"Grandissimi. Chiellini e Bonucci sono due mostri. Lo dicono il rendimento, i numeri pazzeschi. Sono il cardine della Nazionale. Giocano ancora a livello altissimo e poi, quando serve un urlaccio...".