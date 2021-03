Beppe Severgnini (CorSera): "Addio Prandelli, pesano le urla nel silenzio di quest'anno assurdo"

Secondo Beppe Severgnini, firma di punta del Corriere della Sera, quello di Prandelli è "l'addio di un uomo intelligente e sofferente". Un uomo che, in un passaggio della lettera in cui motiva la sua decisione, parla di "un'ombra" con la quale Firenze e la Fiorentina non hanno nulla a che vedere. "È possibile invece che abbia pesato quest'anno assurdo di pandemia - scrive Severgnini -. Il calcio ha provato a mettere in scena una normalità che non c'era: per sé, ma anche per noi". Le ferite degli ultimi mesi potrebbero aver lasciato un segno su Prandelli: quanto, però, non è dato sapere.