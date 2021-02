Bologna-Lazio, la moviola: Dominguez su Correa, è rigore. Svanberg rischia su Milinkovic

Buona la direzione arbitrale di Bologna-Lazio, Piero Giacomelli viene promosso da La Gazzetta dello Sport oggi in edicola nella sua consueta moviola: "Troppo ingenuo Dominguez al 16’ nello sgambettare Correa: contatto leggero, ma sanzionato da Giacomelli con il rigore e ci sta. Al 59’ la Lazio chiede un altro penalty: su di un pallone alto Svanberg trattiene un po’ Milinkovic e rischia, ma l’intensità è valutabile meglio dall’arbitro in campo che alla moviola e dunque ci fidiamo della decisione di Giacomelli di non fischiare. Bravo l’assistente Paganessi sul 2-0: Barrow parte in linea con un difensore biancoceleste".