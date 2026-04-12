C'è il Napoli, Gazzetta di Parma: "Ondrejka o Elphege al posto di Pellegrino?"

"Al Tardini c'è il Napoli: Ondrejka o Elphege al posto di Pellegrino?": questo titolo, presente in taglio alto, fa parte della prima pagina di oggi della Gazzetta di Parma. La formazione gialloblù riceve il Napoli, in gran forma e voglioso di alimentare le sue speranze scudetto. Dubbio in attacco, vista l'assenza per squalifica del centravanti.

Cuesta alla vigilia: "Vedremo un Parma con le stesse intenzioni. Sono convinto che scenderanno in campo undici giocatori, con la volontà di fare tutto per battere un avversario forte e qualitativo. Ma sappiamo che noi portiamo una settimana di buon lavoro, siamo riusciti a reagire alle difficoltà dopo le sconfitte di Torino e con la Cremonese, facendo un'ottima prestazione con la Lazio. Non avevo dubbi sulla reazione dei ragazzi. Adesso dobbiamo creare continuità che ci possa permettere di essere sempre competitivi".