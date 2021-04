Caccia ai milioni Champions. Corriere della Sera: "Atalanta e Napoli in forma, romane in affanno"

Il Corriere della Sera in edicola questa mattina titola così al suo interno sulla corsa Champions: "Atalanta e Napoli in forma, romane in affanno". 22 punti per bergamaschi e partenopei nel girone di ritorno con la squadra di Gasperini che ha sempre vinto perdendo solo contro l'Inter. Il Milan deve invertire il trend casalingo perché solo la Juventus sta peggio dei rossoneri. La Vecchia Signora potrà perdere uno scudetto, ma non la Champions. Gattuso è fuori dai piani di De Laurentiis per il futuro, ma si sta prendendo delle notevoli rivincite, la Lazio non sembra quella dello scorso anno ed infine la Roma con un bel sovraccarico di lavoro e stanchezza.