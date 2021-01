Cagliari, Asamoah ha le idee chiare. Gazzetta dello Sport: "Pronto per la Lazio"

Secondo La Gazzetta dello Sport, Asamoah non vede l'ora di trovare nel Cagliari la sua nuova isola felice. Ieri i classici esami di rito, oggi invece inizierà l'iter delle visite mediche per poi firmare il contratto di sei mesi con opzione di rinnovo dopo la salvezza dei sardi. L'ultima gara di Asamoah in A è di più di 13 mesi fa ma il ghanese non ha smesso di allenarsi nemmeno un giorno: palestra e campo, campo e palestra a Milano, con l'Inter che dati gli ottimi rapporti gli ha concesso di utilizzare le proprie strutture. Smaltito l'infortunio al ginocchio, servirà un nuovo periodo di rodaggio ma Asamoah ha già fissato una data ben precisa: domenica 7 febbraio all'Olimpico contro la Lazio, in cui vuol farsi trovare pronto e tornare dopo tanto tempo tra i convocati in campionato.